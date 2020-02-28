نقابات المهن الصحية والتمريض والخدمات الصحية تعلن استجابتها لدعوة الحكومة للحوار

وطن: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة التمريض ونقابة موظفي الخدمات الصحية استجابتها الفورية لدعوة رئيس الحكومة محمد اشتية للحوار حول كافة القضايا المطلبية وأي قضايا اخرى تهم ابناء شعبنا.

وأكدت النقابات في بيان مشترك لها، الجمعة، تمسكها بمطالب هيئاتها العامة والعمل على تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

وشددت على استمرارها في تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية للنقابات الصحية حتى اشعار اخر.

كما أكدت على ثقتها الكبيرة في الحكومة وبرئيسها على الاستجابة لكافة المطالب النقابية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا والتعامل بالمثل بين كافة العاملين في وزارة الصحة باختلاف تخصصاتهم في العلاوات وخاصة علاوة طبيعة العمل.

وأعلنت تسخير كافة امكانيات النقابات لمساندة جهود وزارة الصحة في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة دعت نقابة الأطباء وجميع النقابات، أمس، إلى "حوار وطني" لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والوبائية.

فيما يلي نص بيان النقابات: