العنف في الداخل: مُصابان بجريمتي إطلاق نار بحيفا والخوالد

وطن: أُصيب مساء اليوم الجمعة، شابان من الداخل المحتل، في جريمتي إطلاق نار ارتُكِبتا في مدينة حيفا، وقرية الخوالد قرب شفاعمرو.

ففي حيفا، أُصيب شاب بجراح متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة، دون معرفة خلفية الجريمة.

وجاء في التفاصيل أن الشاب يبلغ 25 عامًا من عمره.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي قرية الخوالد، أُصيب شاب يبلغ من العمر 35 عامًا بجراح متوسطة، بجريمة إطلاق نار.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "رمبام" كذلك، لاستكمال تلقي العلاج.

وتأتي هاتان الجريمتان، بعد مقتل الشاب نبيل عيسى عماش الذي يبلغ العشرين من عمره، أمس الخميس، في قريته جسر الزرقاء، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار، ليصل عدد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 9.

يُذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 مواطنا بينهم 11 امرأة في الداخل المحتل، علما بأنه قُتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018.

(عرب 48)