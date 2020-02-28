عشرات الإصابات بالغاز والرصاص المعدني في مخيم الفوار

وطن: أصيب 37 مواطناً بالغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم، في مخيم الفوار جنوب الخليل، وفق ما أفاد الهلال الأحمر.

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين هم؛ اياد فوزي الواوي (23 عاما)، ويزيد وليد النجار، وجواد محمد هديب.

إلى جانب ذلك، أصيب شاب بجروح، جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الجمعة، مع جيش الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب محمد هشام إدريس (22 عاما) من مدينة الخليل، أصيب بحجر في وجهه من قبل أحد المستوطنين الذين تواجدوا برفقة قوات الاحتلال التي قمعت وقفة سلمية منددة بجرائم الاحتلال وسط الخليل، وتم نقله إلى مستشفى عاليه الحكومي.