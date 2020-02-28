بدعم UN Habitat- مركز شاهد يشرف على تنفيذ مبادرات طلابية لتعزيز شمولية وامان المرافق العامة

وطن: اشرف مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية على تنفيذ مجموعة من المبادرات الطلابية التي تهدف الى تعزيز وعي الطلبة بمبدأ شمولية المرافق العامة وتلبيتها لاحتياجات الأطفال.

ونفذ المركز ثلاث مبادرات في اريحا ونابلس، على ان يتم تنفيذ ثلاث مبادرات أخرى في مدينتي جنين وبيت لحم خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة " مدينتي: الأماكن العامة في عيون الأطفال" المنفذة من خلال برنامج حياة المشترك، وقامت طالبات مدرسة ظافر المصري بتعزيز مفهوم الأمان المروري وحق المشاة في التنقل الأمن في أحياء المدينة من خلال إبراز درج البلدية المحاذي للمدرسة وتلوينه بطريقة مستوحاة من نقوش البلاط النابلسي القديم. فيما قام طلاب مدرسة أبو بكر بالشراكة مركز حمدي منكو ولفنانة ميس تكروري بتنفيذ جدارية على جدار المدرسة، حيث تسلط الجدارية الضوء على ضرورة شمولية الأماكن العامة للجميع ولا سيما النساء والفتيات. فيما قام طلاب مدرسة زهرة المدائن في اريحا بتنفيذ ممر امن للمشاة قرب المدرسة.

"وتعتبر مبادرة مدينتي: الأماكن العامة في عيون الأطفال " مبادرة اجتماعية، حضرية، تستهدف عدة مدارس في مدن (جنين، نابلس، أريحا، وتجمع بيت لحم الذي يشمل: بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، والدوحة)، وتهدف إلى رفع وعي الطلبة المشاركين بأهمية الأماكن العامة، وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل المساهمة في تحسين والمحافظة على الأماكن العامة في مدنهم.

وتوجهت مديرة المشاريع في مركز شاهد ميسرة صبح بالشكر لكافة الشركاء الذين ساهموا في نجاح المبادرة والمبادرات حتى الان وخاصة طلبة المدارس وهيئاتهم التدريسية والادارية، ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم ووحدة التخطيط في وزارة الحكم المحلي، ومنسقي البلديات، ومنسقي وحدة النوع الاجتماعي في المديريات والمتطوعين والمتطوعات.

وأكدت صبح على استمرار تنفيذ المبادرات في مدينتي جنين وبيت لحم خلال الايام المقبلة.