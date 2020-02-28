الحكومة توقف كافة الرحلات المدرسية للحفاظ على سلامة الطلبة من "كورونا"

وطن: قررت الحكومة الفلسطينية إيقاف كافة الرحلات المدرسية (في جميع المدارس الحكومية والخاصة والوكالة) وعدم السماح بالرحلات حتى في أيام نهاية الاسبوع أو بمبادرات شخصية حتى إشعار اخر وتحت طائلة المسؤولية، للحفاظ على سلامة الطلبة من فيروس "كورونا".

وجاء في بيان مقتضب لوزارة التربية والتعليم: نظرا للأوضاع الراهنة في العالم بشكل عام وللحفاظ على فلسطين خالية من مرض الكورونا قررت الحكومة الفلسطينية ايقاف كافة الرحلات المدرسية(في جميع المدارس الحكومية والخاصة والوكالة) وعدم السماح بالرحلات حتى في أيام نهاية الاسبوع أو بمبادرات شخصية حتى إشعار اخر وتحت طائلة المسؤولية.