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"إسرائيل" تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

28.02.2020 02:11 PM
&quot;إسرائيل&quot; تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

وطن: نشر الحساب الرسمي لسفارة إسرائيل في تركيا تغريدة على "تويتر" قدم فيها التعازي لأنقرة على "استشهاد الجنود الأتراك" في إدلب إثر هجوم للطيران السوري أمس الخميس.

 

وجاء في التغريدة أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".

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