"إسرائيل" تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

وطن: نشر الحساب الرسمي لسفارة إسرائيل في تركيا تغريدة على "تويتر" قدم فيها التعازي لأنقرة على "استشهاد الجنود الأتراك" في إدلب إثر هجوم للطيران السوري أمس الخميس.

İsrail Ankara Büyükelçiliği dün gece Türk askerlerinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duymuştur. Yaralılara acil şifalar ve hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.#idlib — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) February 28, 2020

وجاء في التغريدة أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".