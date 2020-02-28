مصطفى البرغوثي من الخليل لوطن: قمع الاحتلال لن يكسر نضالنا لإسقاط التمييز العنصري في الخليل وكل فلسطين

الخليل-وطن: أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أثناء مشاركته اليوم " الجمعة" في المسيرة التضامنية والتي تمركزت أمام حاجز شارع الشهداء في مدينة الخليل احياء لذكرى الـ 26 لمحزرة الحرم الابراهيمي، أن قمع الاحتلال لن يكسر النضال الفلسطيني لاسقاط التمييز العنصري ونظام "الابرتهايد" الإسرائيلي في المدينة وكل فلسطين.

وقد شاركت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في أداء صلاة "الفجر العظيم" في الحرم الابراهيمي اليوم أحياء لذكرى المجزرة. فيما أكد د. البرغوثي خلال مشاركته صلاة "فجر الشهداء" بأن "أهل الخليل صامدون والحرم الإبراهيمي صامد كما أن أهل القدس والمسجد الاقصى صامدون والشعب الفلسطيني أيضا صامد بوجه الاحتلال وصفقة القرن".

وشارك يوم الجمعة العشرات من مدينة الخليل في مظاهرة تضامنية نظمتها القوى الوطنية، حيث جابت شوارع المدينة احياء للذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، ورفضا لصفقة ترامب، حيث رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها : هي ليست صفقة فقط، بل سرقة للدولة.

وأفاد مراسل وطن في الخليل بأن الاحتلال أقدم على قمع المظاهرة وألقى وابلا من قنابل الصوت على المعتصمين أمام حاجز شارع الشهداء بالمدينة. فيما تدور مواجهات مع الاحتلال عند باب الزاوية.

وقد ضمت المظاهرات الشعبية ممثلين عن القوى الوطنية والشعبية وقيادات العمل الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إلى جانب ممثلين عن بلدية الخليل.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي أثناء مشاركته في الوقفة: "نحن اليوم في تظاهرة عارمة بمشاركة الآلاف لتحرير شارع الشهداء في الخليل من الرجس الذي لحق به بعد وقوع مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف".

وأضاف في حديثه لوطن: "نحن هنا لنقول بأن الخليل صامدة، والقدس صامدة، وسننتصر على صفقة القرن، وسنكنس هؤلاء المحتلين، والقمع والتنكيل لن يرهبنا".

ودعا البرغوثي، الشعب الفلسطيني مجتمعاً للتوحد من أجل أسقاط نظام "الابرتهايد" العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في أراضي فلسطين التاريخية.

وأكدّ البرغوثي أن مجزرة الحرم الإبراهيمي لم ولن تكسر إرادة أهالي الخليل، ولن تثنينا عن الصلاة فيه، والتواجد هنا بالخليل وأزقتها وشارع الشهداء وما رأيناه اليوم من وجود المئات من أهالي الخليل وصمودهم وبقاؤهم هو الرد الحقيقي على نتنياهو ومخططاته وعلى صفقة القرن التصفوية.