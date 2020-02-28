اسماء سلامة تكتب لوطن : اضراب النقابات.. ما له وما عليه

نقابات أطباء ومهندسين واتحاد المعلمين، يعلنون عن إجراءات لعرقلة العمل في مجالات عملهم، لتنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة، وماذا بعد ؟؟ نحن نتحدث عن الفئات الأكثر عدداً من العاملين في القطاع الحكومي ( الصحة والتعليم )، والأكثر مساساً بحياة المواطنين اليومية، التعليم والصحة. لن أختلف مع أي أحد في شرعية هذه المطالب، بل سأعمم أن كافة الموظفين الحكوميين بحاجة إلى تعديل أوضاعهم المعيشية فيما يتعلق بالرواتب وعلاوات غلاء المعيشة، وتسوية قضايا العقود السنوية وغيرها من القضايا التي تكفل الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، فهم أبناؤنا وأخوتنا وعائلاتنا أيضاً ، وما يطرأ من تعديل على هذه الأوضاع سينعكس إيجاباً على نواحي الحياة والقطاعات الأخرى أيضاً .

مسألة التوقيت التي يتحدث عنها الكثير الآن، لأن هذه الاحتجاجات والفعاليات تأتي متزامنة مع أجواء الإعلان عن صفقة القرن، وحديثاً التعاطي مع فيروس كورونا، فيها جانب من المنطقية، إذ أن الحكومة بمنتهى الصراحة (مش عارفة من وين تلاقيها)، يعني كل الأبواب تفتحت في آن معاً، ناهيك عن الضائقة المالية الكبيرة التي لم تخرج منها بع ، وإن كانت قد وفت الجزء الأكبر من الاستحقاقات المالية (الرواتب المقتطعة)، وعلى الرغم من مجانبة هذا الرأي الصواب، إلا أنني أجد أن التوقيت بالنسبة للنقابات منطقي، حيث أن فلسفة الإضرابات تأتي في الاوقات التي تكون مناسبة لتلبية المطالب؟ فماذا سيفيد المعلمين إن اضرىوا في العطلة الصيفية ... والأطباء في ظروف ليست كالحالية ،،

ثم اننا كفلسطينيبن نعيش في حالة أزمات دائمة ولن تنتهي، فالبحث عن وقت مناسب لمثل هذه الاضرابات لن يأتي أبدا،، ومن المفترض أن نكون قد تعودنا على تزامن الازمات وايجاد آلية وخطط للتعامل معها بالتزامن،، كما أن نسألة التشكيك في الوطنية هذا أمر بعيد عن معلمينا وأطبائنا،، لا ينبغي لنا أن نلجأ إلى هذا كلما خرجت فئة للمطالبة بحقوقها، كما كان الحال مع الحراك وقضية الضمان الإجتماعي. خروج الموظفين في مطالبتهم بحقوقهم، فهي ليست جديدة، ولم نتفاجأ كمواطنين بها، فقد بدأت المطالبة بها منذ الحكومات السابقة، وتم اللجوء إلى مثل هذه الاحتجاجات سابقاً (تعليق دوام ، إضرابات)، ولكن المشكلة تكمن في عدم تقديم الحلول الجذرية لها في كل مرة، ففي كل جولات المفاوضات بين النقابات والحكومات، كانت تنتهي الأمور بحلول مرحلية مع وعود بالحل النهائي لاحقاً، ويتم العودة للانتظام في العمل، ولكن لم يتم الإيفاء بهذه الوعود، فيحس الموظفون باختصار ( أنه تم الضحك عليهم )، لإنهاء الاحتجاجات وعودة العمل لطبيعته.

هذه التأجيلات والمماطلات المتتابعة والمتوالية، هي التي أوصلت النقابات إلى هذه الدرجة من الاحتقان، وربما عدم التفكير بالوقت المناسب للعودة بمطالبهم للساحة من جديد، والطلب من الحكومة الجديدة الإيفاء بما وعدت به الحكومات السابقة، حقوق عادلة ومشروعة في وقت يقال أنه خاطئ، أثار استهجان الكثيرين ، وربما فقدت النقابات التعاطف الذي كانت تحظى به من المواطنين، لأن المواطن ومصلحته هي التي على المحك ، الوضع الصحي ( في ظل تهديد كورونا )، وتعليم أبنائنا ( مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة ) ..

لا تظلموا المواطن وتتحاملوا على ردود أفعاله، فالذي يطالب بالحد الأدنى من الأجور سيجد رواتبكم عادلة ،، ومن يعاني ليحصل على العلاج سينقم على الاضراب ، ومن لا يستطيع على تكاليف المدارس الخاصة سيثور على المعلمين ،، مواقف المواطن البسيط العادي مبررة لأن ما ينقصه هو التوعية بجدوى هذه الاضرابات واقتناعه بأنها تصب في مصلحته.

وإن كنت لا أختلف مع عدالة هذه المطالب، بل أقف إلى جانب كل صاحب حق ، إلا أنني أحمل بعض النقد للنقابات على مواقفها المتعنتة نوعا ما في بعض القضايا ،سأحاول التوضيح ما استطعت لتصل الرسالة كما أعنيها دون أن يتم تأويلها وتحميلها ما لا تحمل من معاني . واعلم جيدا أن الكثيرين يرون ما لهم ويتغافلون عما هو عليهم .

بداية وبنظرة سريعة على واقع القطاع الصحي والتعليمي نجد أنه يعفقتر للكثير الكثير، غرف المرضى وعدد الأسرة والكادر الطبي العامل والتجهيزات الطبية والأدوية لا تكفي، كما هو الحال في اكتظاظ الصفوف الدراسية والتجهيزات الضرورية في البيئة التعليمية. فالأجواء العامة ليست ملائمة بالشكل المطلوب للأسف والقائمة تطول.

ونحن كمواطنين نطالب الموظف أينما كان بالعطاء والانجاز وهذا يعتبر صعبا على فئة كبيرة من الموظفين الذين تنقصهم البيئة التي يستطيعون فيها العمل والانجاز .. ومع ذلك يحضرني مشهد أطباء غزة في أوقات القصف وحالة الاصابات الكثيرة والصعبة التر كانت تصل المستشفيات،، كانوا يبكون لوقوفهم عاجزين عن تقديم الخدمات الطبية والتعامل مع بشاعة هذه الاصابات إلا أنهم كانوا يصلون الليل بالنهار دون كلل او ملل في استقبال المرضى ومحاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه . فهل نشكك في وطنيتهم الآن!!!

وبمقارنة سريعة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نجد أن نسبة الانجاز في الخاص أكثر، والصورة التي يحملها المواطن للقطاع الخاص في المجال الصحي والتعليمي أفضل بكثير عن تلك في الحكومية ،، بغض النظر عن التكاليف الباهظة ،، أتحدث عن النوعية . لأن النظام المتبع في القطاع الخاص يربط بين ما تستحقه من زيادة وعلاوات بمستوى انجازك فهناك اليات لتقييم الاداء مرتبطة بسلم الرواتب وبالتالي أنت تعطي أفضل ما عندك وتتحمل الضغط مقابل الحصول على العلاوة والمكافأة.

أعتقد أن اعتبار العلاوات الخاصة بالأطباء والمعلمين وأي موظف كان كالرتبة العسكرية المستحقة بعد عدد من السنوات في الخدمة هو أمر غير منطقي على الإطلاق، العلاوات عليها أن تكون مرتبطة بالإنجاز الذي يقدمه الموظف بغض النظر عن طبيعة عمله، إن الاعتماد على أن العلاوة آتية لا محالة، هو ما يجعل الموظفين غير مباليين على الإطلاق بالإنجاز والكفاءة في العمل، هناك الكثير من الموظفين الذين يذهبون إلى أماكن عملهم يعدون الساعات فقط حتى نهاية الدوام. لا أريد أن يفهم من الكلام أن المقصود الموظفين في الوزارات فقط ، بل الأمر يتعلق ببعض المعلمين أيضاً والأطباء والعاملين في مختلف الدوائر الحكومية . ولكي اكون منصفة يجب ان أقول إن توفرت ظروف العمل المناسبة التي تضمن قيام الموظف بعمله على أكمل وجه ، فلا يعقل أن أطالب دون أن أقدم ، وأن أحاسب على تقصير في أداء عمل وأنا مقصر في توفير البيئة الملائمة.

إذا كانت العلاوات ستمنح للجميع ، لابد من تطبيق قانون صارم يتعلق بها، وبمن يستحقها فعلاً ، ومحاسبة كل من يخطئ في عمله ويتسبب في الضرر للآخرين ، لنكن على قدر المسؤولية ، ونقبل أن الأمور لا تسير باتجاه واحد فقط . إذا كان الأطباء يطالبون بهذه العلاوات،( فلا يحق لنقابة الأطباء أن تقف في وجه كل من يحاول أن يحاسب طبيباً أخطأ مع مريض وتسبب في موته أو معاناته ومعاناة أهله، ولا أن ترفض التحقيق مع أي طبيب، وفي كل مرة يتم تقديم شكوى للأجهزة الأمنية ضد مريض تستنفر وتخرج في احتجاجات على مساءلته ، البشر خطاءون، وعلى النقابة أن تقف إلى جانب المواطن والوطن طالما أن بياناتها تكون مبدوءة بتحية الوطن وبعد ... لا يستطيع هذا المواطن أن يقبل موقف الأطباء ومطالبهم، وأن يقف إلى جانبهم، طالما أن الأطباء يحملون الحصانة من قبل النقابة في المساءلة عن أخطائهم، واقتبس هنا عبارة للدكتور جلال الدبيك نقيب المهندسين "كي تستطيع النقابة الدفاع عن أعضائها وحقوقهم، يجب أن يؤدوا واجباتهم " أحترم المبدأ الذي ينادي بالموازنة بين الحق والواجب. فلم لا تقبلون بالمساءلة وفق القانون المدني الفلسطيني الذي ينص في المادة 179 بأن كل من ارتكب فعلا سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه، وفي المادة 190" يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء او التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية مالم ينص القانون على خلاف ذلك " وقانون المسؤولية المدنية اللذان يضمنان حماية المواطنين ؟؟



كما أن العاملين في بعض المهن الأخرى في القطاع الحكومي يمنعون بالقانون من الالتحاق بأي وظيفة أخرى في القطاع الخاص، في حين أن الأطباء يستطيعون العمل في أكثر من مكان في نفس الوقت( حكومي وخاص )، ولهم الحق في استقبال المرضى في عياداتهم الخاصة، هذه العيادات التي لا تدفع الضريبة للدولة ، لماذا يدفع الصيدلاني ضريبة مثلا على صيدليته ولا يدفعها الطبيب على عيادته ... فهل يعتبر الأطباء أن هذا من العدل ؟؟ لماذا لا يتم فرض الضريبة التي يتم اقتطاعها من كافة المهن والمشاريع ، على العيادات الخاصة بالأطباء، أليسوا من أبناء هذه البلد ولها عليهم الحق بالمساهمة في إيراداتها . لماذا ينظر الأطباء لمطالبهم وحقوقهم ولا ينظرون للميزات التي يتمتعون بها عن غيرهم، لماذا يريدون أن يكونوا فوق القانون ، ويكونوا بمعزل عن قوانينه المطبقة على الجميع، يلجأون في كل مرة يتم الاقتراب فيها منهم إلى الضغط بورقة صحة المواطن. الأمور بحاجة للتفكير بجدية وإدراجها ضمن الحلول المتوقعة للأزمة الحالية.



فيما يتعلق بموضوع المعلمين، والذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير على صمودهم، وعملهم في ظروف صعبة، ورواتبهم التي لا تتناسب مع مسؤولياتهم والرسالة المقدسة التي يؤدون، وهنا تجب الاشارة لموقف اتحاد الموظفين الذي يفيد بأن المطلوب الموافقة الرسمية على المطالب دون الزام الحكومة بدفع المستحقات المالية حاليا نظرا للضائقة المالية ، ما يريدونة هو اثبات الحقوق وتوثيقها رسميا.

ما ينطبق على الأطباء في مطالبهم ينطبق كذلك على المعلمين في بعض الجوانب، جوانب ربط العلاوة بالإنجاز هي من أهم الامور التي قد تساهم في رفع كفاءة المعلمين والارتقاء بمستوى التعليم لدينا، أما التعامل مع موضوع التوظيف في التربية والتعليم على أنه مهنة ( مدى الحياة حتى التقاعد ) هو ما يعطي المجال للبعض بأن لا يكلفوا أنفسهم عناء التطوير الذاتي والتحسين من الأساليب المتبعة في التعليم، فهم يعدون فقط سنوات الخدمة، والعلاوات المستحقة في نهاية كل فترة زمنية.

إن مبدأ التحفيز المالي هو من أكثر الأساليب التي ترفع الكفاء، وتخلف أجواء التنافس وإظهار التميز، وعدم تقدير المجتهد والفعال والساعي نحو الأفضل مالياً وتمييزه عن البقية، يقتل فيه هذه الروح، ويجعله يتبع الفئة التي تقول ( مثلي مثل غيري )، لا يكفي أن أقيم الموظف مهما كان عمله فقط، بل أن يكون هذا التقييم هو العامل الأهم في تقدير هذا التقييم وتحويله إلى إجراء عملي، ليس فقط بمنح كتاب شكر ، ودرع للتقدير في احتفال ، وإنما أن ينعكس بلغة الأرقام على الراتب، سيقول البعض لا أحتاج إلى تكريم، ولا إلى دروع وشهادات تقدير ( طالما أن الراتب في البنك في نهاية الشهر )، ولكنه لن يقول لا أريد علاوة مالية وزيادة على الراتب، في هذه الحالة سيسعى الجميع للبذل والاجتهاد . ما سينعكس إيجاباً على المستوى العام لقطاع العمل سواء كان معلمين أو أطباء أو أي مهنة أخرى.

وبالمقابل يفترض وجود قوانين جزائية توازي سياسات العلاوات، ولترتقي لمستوى الخطأ والتقصير الذي يقوم به الموظف، وإن وصل الأمر إلى حد الاستغناء عن خدماته ، واستبداله بمن يستحق ، أما وجود الموظف في مكان عمله كأمر واقع على الجميع التعامل معه، مهما كان تقصيره، هو أمر غير منطقي ولا يخدم المواطن لا من قريب ولا بعيد ، لا نريد البطالة المقنعة، في حين لدينا كفاءات عاطلة فعلاً عن العمل. لا أرى من الصواب أن أسعى لتطبيق نظرية (بنشتغل على قدر رواتبنا).

نحن لسنا في ساحة معركة ضد بعضنا البعض، ولا نريد أن نستنزف طاقاتنا في البحث عن أخطاء الآخرين لنجد مبررات لتحميل المسؤوليات ولا أن نطعن في وطنية أبناء شعبنا من النقابات فلطالما كانت النقابات من اقوى دعائم المجتمعات ... آن الأوان للجميع أن يدركوا جيداً ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما أنه حان الوقت لرسم سياسات واضحة فيما يتعلق بمؤسساتنا وأولوياتها وما يجب أن تكون عليه وأن تحترم القوانين وتطبق على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتشمل كافة الموظفين، مهما كانت درجاتهم على السلم الوظيفي ( من الوزير للغفير ) وأن نحترم من يطالب بحقه في الوقت الذي يحترم فيه واجباته تجاه هذا لوطن الذي نحيي أنفسنا باسمه . والذي من مصلحته أن يبقى من هو كفؤ وجدير بالبقاء ، وأن ينصف الذي يراعي ضميره في عمله.

إن الوحيد الذي بحاجة لنقابة لتنتصر له وتدافع عن حقوقه الآن هو الوطن، هذا الوطن الذي ينقصه نظام مؤسسات حقيقي، مؤسس على قواعد ثابتة ومتينة، يقدم ما عليه ليحصل على ما يريد ... فتحية الوطن وبعد..