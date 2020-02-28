تأكيد أول حالة عدوى بفيروس كورونا في "إسرائيل"

وطن: ذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة في دولة الاحتلال سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لشخص عائد من مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوردت القناة العبرية أن زوجة المصاب بالفيروس تم عمل عينة لها من قبل وزارة الصحة، وتبين أنها مصابة أيضا بفيروس كورونا، وتم وضعها في العزل الصحي، ليصل العدد الإجمالي للإسرائيليين المصابين بالفيروس إلى 4.

ومن جانبها، أكدت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، بأن الحالة الأخيرة هي أول حالة لانتقال الفيروس من شخص إلى شخص داخل "إسرائيل".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث، لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

وقالت وزارة الصحة إن المصاب بفيروس كورونا، كان على اتصال مباشر مع عدد كبير من الأشخاص، وأن المصاب يعاني من درجة حرارة مرتفعة وصداع.