فلسطين تحصل على قرار عالمي في حقها بالتبادل البريدي مع دول العالم

رام الله- وطن: تبنى مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي UPU في جلسته المنعقدة في العاصمة السويسرية برن قراراً يؤكد على حق دولة فلسطين في التبادل البريدي المباشر مع دول العالم واستلام بريدها الوارد من خلال الأردن دون قيود. كما يؤكد على حق دولة فلسطين في تحصيل النفقات الختامية المتراكمة منذ العام 1995.

يذكر بأن تلك النفقات تتعلق بإيرادات توزيع البريد في الأراضي الفلسطينية والتي تقوم اسرائيل بتحصيلها وحرمان فلسطين منها. ومن خلال هذا القرار فان الاتحاد البريدي العالمي سيقوم بدعم دولة فلسطين في المشاريع التنموية للبريد الفلسطيني.