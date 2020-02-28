إصابة 30 مواطنا عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس

وطن: أصيب اليوم الجمعة، 30 مواطنا، عقب اقتحام قوات الاحتلال، جبل العرمة في بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 30 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقه جنود الاحتلال، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبينهم إصابتان نقلتا الى المشافي إحداها كسور ورضوض والثانية قنبلة غاز في الفخذ، عقب اقتحام جبل العرمة.

وأفاد شهود عيان أن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وإلى أن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.

يذكر أن عشرات المواطنين باتوا ليلتهم فوق قمة جبل العرمة وذلك عقب دعوات من قبل المستوطنين لاستهدافه والاستيلاء عليه.