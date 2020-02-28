تحديث| ارتفاع عدد قتلى الجنود الاتراك إلى 37 وجرح العشرات في قصفٍ جوي بريف إدلب السورية

وطن: أكدت مصادر اخبارية ارتفاع عدد القتلى من الجنود الاتراك ليصل عددهم الـ 37 على الاقل، وجرح العشرات في قصف جوي لريف إدلب بسوريا.

وأفادت المصادر سقوط عشرات الجرحى والقتلى من الجنود الأتراك باستهداف الجيش السوري رتلاً لهم في جبل الزاوية في إدلب، بالتزامن مع إعلان المرصد السوري المعارض مقتل 37 جندياً تركياً على الأقل وجرح العشرات، والرئيس التركي يعقد اجتماعاً طارئاً.

كما أوضحت وكالة "رويترز"سقوط عشرات القتلى والجرحى الأتراك بقصف جوي بالقرب من قرية البارة بجبل الزاوية جنوب ادلب، ودخول 4 مروحيات للجيش التركي الأجواء السورية من أجل نقل قتلى وجرحى الجيش التركي.

وذكرت المصادر إن تنسيقيات المسلحين تحدثت عن ضربة كبيرة جدا تعرضت لها القوات التركية بريف إدلب، ونقلت عن مصادر عسكرية تأكيده أن الرتل التركي المستهدف كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد الجيش السوري.

من جهته، أكد المرصد السوري المعارض مقتل 37 جندياً تركياً على الأقل وجرح العشرات، في حين اعترفت السلطات التركية بمقتل 29 جندياً أتراك حتى الآن قتلوا في هجوم جوي للقوات السورية في إدلب.