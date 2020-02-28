مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس

رام الله- وطن: هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة جنوب مدينة نابلسن فجر "الجمعة".

وقالت مصادر محلية نقلا عن الوكالة الرسمية "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي في الهواء وصوب منازل ومحلات المواطنين، ما أدى لتحطيم زجاج عدد منها، على مرأى من جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المكان لحماية المستوطنين.

وبينت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم وممتلكاتهم، ولتأمين الحماية للمستوطنين.