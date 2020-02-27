جيش الاحتلال ينهي تدريبا يحاكي حرباً مقبلة ضد لبنان

وطن: أنهى جيش الاحتلال تدريبات عسكرية على الجبهة الشمالية استعدادا لما أسماه بـ"المعركة المقبلة" ضد لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، الخميس، تغريدة على موقع "تويتر"، أوضح من خلالها أن الجيش أنهى، اليوم، مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في هضبة الجولان المحتل.

وعزا ذلك إجراء هذه المناورات إلى هدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة ضد لبنان.

وأكد أن التدريبات شملت تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي المستقبل في جميع وحدات الجيش.

زاعماً أن جيش الاحتلال أنهى تدريبات معقدة، بدأت بالانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها إلى المهام الدفاعية والهجومية.