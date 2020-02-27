جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

وطن: قُتِل الشاب نبيل عيسى عماش(20 عاماً)، من قرية جسر الزرقاء بالداخل المحتل، مساء اليوم الخميس، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في القرية.

وجاء في التفاصيل أن الشاب كان قد أُصيب أثناء تواجده قرب منزله، دون أن تُعرف خلفية الجريمة بعد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج، فيما لم يفلح الأطباء في إنقاذ حياته.

يذكر أن 9 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.