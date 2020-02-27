أنباء تفيد بمقتل 34 جنديا تركيا على الأقل في إدلب السورية.. وأردوغان يستنفر

وطن: أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين تركيين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن التطورات في إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك، بعدما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، أن الغارات الجوية العنيفة التي جرت خلال اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا و56 جريحا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء تلك الغارات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، عن مسؤول تركي، اعترافه بمقتل 9 جنود في هجوم جوي للجيش السوري استهدف الجيش التركي في إدلب.

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الأتراك إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.

وكان المرصد قد أفاد بوقوع تقدم جديد للجيش السوري منذ ساعات تمكنت خلاله من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة فاصلة 17 كيلومترا.

وأعلن أردوغان، عصر الخميس، عن مقتل ثلاثة من جنوده، بنيران الجيش السوري في إدلب.