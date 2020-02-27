اتحاد البريد العالمي يصوت لصالح حق فلسطين في التبادل البريدي وتحصيل النفقات

وطن: تبنى مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي (UPU) في جلسته المنعقدة في العاصمة السويسرية بيرن، قرارا يؤكد حق دولة فلسطين في التبادل البريدي المباشر مع دول العالم، واستلام بريدها الوارد من خلال الأردن دون قيود، وتحصيل النفقات الختامية المتراكمة منذ العام 1995.

وتتعلق تلك النفقات بإيرادات توزيع البريد في الأراضي الفلسطينية والتي تقوم اسرائيل بتحصيلها وحرمان فلسطين منها.

ووفقا للقرار سيدعم الاتحاد البريدي العالمي دولة فلسطين في المشاريع التنموية للبريد الفلسطيني.

وقادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود التراكمية التي أدت الى هذا القرار، والتي تمثلت في جهود طواقم الوزارة بالتعاون مع أصدقاء فلسطين في الدول الحليفة المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.