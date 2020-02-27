للوقوف بوجه المستوطنين وأطماعهم.. مواطنون يعتصمون فوق جبل العرمة جنوب نابلس

وطن: اعتصم مئات المواطنين، الليلة، فوق جبل العرمة جنوب نابلس، في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن هذا الاعتصام جاء تأكيدا على تمسكنا بأراضينا، والوقوف في وجه أطماع المستوطنين الذين يستهدفون الموقع الأثري الموجود في جبل العرمة، ولهم أطماع في الاستيلاء عليه.

وأضاف: إن الهيئة شكلت بالتعاون مع عدة مواقع، مراكز حماية من شأنها تقديم المساعدة للمواطنين وحمايتهم من أية اعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين.

وأشار عساف الى ان مراكز الحماية تستهدف مناطق عدة، وباشرت عملها في مواقع جنوب نابلس وفي الأغوار وهي مستمرة في عملها.

ويضم جبل العرمة التابع لاراضي بلدة بيتا، موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين، وهناك دعوات لاقامة الصلاة غدا الجمعة فوق قمة الجبل، وكان بلدية بيتا نصبت سارية علم بطول 22 مترا فوق قمة الجبل.