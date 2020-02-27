إعلام عبري: السلطة تستأنف استيراد العجول من دولة الاحتلال

وطن: قال منسق الاحتلال، مساء يوم الخميس، أنّه جرى التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية بشأن الأزمة التجارية.

وقال في تصريح: "إنّه بعد جهود كبيرة تم التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة وحل الأزمة التجارية"، لافتاً إلى أنّه سيتم العودة للحالة الاعتيادية للتبادل التجاري بين الطرفين.

وأوضح ّ أن الشحنات الأولى من المنتوجات الزراعية ورؤوس الأبقار مرت صباح اليوم من خلال المعابر بشكل اعتيادي، حسب قوله.

وفي ذات السيارق، قال موقع "واللاه" العبري إن استئناف التبادل التجاري جاء بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين الاسبوع الماضي والذي بموجبه، فتح الاحتلال المعابر التجارية "ترقوميا وطولكرم" اليوم امام البضائع الفلسطينية ودخول العجول الى الاراضي الفلسطينية.

وكانت السلطة قررت وقف استيراد العجول من "إسرائيل"، في إطار سياسة فك الارتباط الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، في أيلول/ سبتمبر 2019، فرضت مقاطعة كاملة على استيراد العجول من "إسرائيل".

بينما ردت "تل أبيب" بفرض عقوبات على السلطة من بينها عدم السماح للفلسطينيين باستيراد الماشية من الخارج وعدم استيراد الخضار من مناطق السلطة الفلسطينية