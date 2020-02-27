هل أصيب بابا الفاتيكان بـ"كورونا"؟

وطن: اعتذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، عن ترأسه احتفال رتبة التوبة في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتيران بروما، وذلك بعدما أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن إصابة البابا بوعكة صحية وصفها بالـ "طفيفة".

وربطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غياب البابا بالوعكة الصحية وبين مقابلته أمس مع الجمهور والصلاة من أجل مرضى فيروس "كورونا"، ومصافحته جميع المتواجدين والذين كان أبرزهم مجموعة عربية من العراق، في الوقت الذي ظهرت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا فى العراق.

وأشار تقرير "الديلي ميل"، إلى أنه لم يكن هناك أي حديث من الفاتيكان عن طبيعة مرض البابا، لكنه تمت مشاهدته وهو يسعل وينفخ في قداس الأربعاء أمس، وأرجحت الجريدة أن يكون قد أصيب البابا بالفيروس من قبل بعض الزائرين خلال الأيام الماضية.

فيما أعلنت الفاتيكان، فى بيان لها، إن البابا البالغ من العمر 83 عامًا لديه "إهمال بسيط" فى صحته، وهو ما أثر على عدم حضوره إلى كاتدرائية سانت جون لاتيران في روما، حيث فضل البابا البقاء داخل الفاتيكان بدلاً من السفر عبر المدينة.

جدير بالذكر أن الفيروس كان قد انتشر فى إيطاليا وبالتحديد فى ميلانو، ما نتج عنه إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، عن وقف وتعليق الصلوات بالكنائس القبطية لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في ميلانو، ووفاة 14 شخصًا حتى الآن.

وأبلغت الكنيسة أبنائها بوقف الصلوات لحين حصار الفيروس، وعدم الذهاب للكنائس خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها الفيروس.

(اليوم الجديد+ ديلي ميل)