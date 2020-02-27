صورة | الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

رام الله-وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد، برئاسة المحافظ عزام الشوا.

وجاء القرار، استنادا إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وقانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 والقرار الرئاسي رقم 165 لسنة 2016.

وبحسب القرار، فإن المجلس الجديد يضم: محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيسا، نائب محافظ سلطة النقد عضوا، فريد غنام ممثلا عن وزارة المالية، وإياد جودة عضوا، وعرفات عصفور عضوا، وفراس ملحم عضوا، وسماح صالح عضوا، وجون خوري عضوا، وسعيد هيفا عضوا.

وسوف يباشر المجلس الجديد أعماله بعد حلف اليمين أمام الرئيس.