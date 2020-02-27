فلسطين توقف رحلات العمرة مؤقتاً بسبب "كورونا"

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف جميع رحلات العمرة مؤقتا، وذلك تماشيا مع قرار السعودية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، في بيان، إنه تم التعميم على جميع شركات الحج والعمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بوقف رحلاتها وبرامجها إلى الديار الحجازية "بشكل مؤقت".

وأوضح ابو الرب أن "وقف رحلات الحج والعمرة جاء بناء على توصيات الجهات الصحية، وسيستمر إلى حين صدور تعليمات جديدة من الحكومة السعودية".

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المعتمرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أوصت المواطنين بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية، تجنباً للإصابة بفيروس كورنا.

وأعلنت السعودية امس تعليق الدخول إلى المملكة لأداء العمرة، وذلك في إطار إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.