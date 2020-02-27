"استعادة الوحدة الفلسطينية" لافروف يلتقي الشيخ.. قبل لقائه بإسماعيل هنية الاثنين المقبل

وطن: قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري في الثاني من مارس/آذار محادثات مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لبحث آفاق التسوية العربية الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي، صرحت زاخاروفا بأن وزير الخارجية الروسي سيلتقي رئيس حماس إسماعيل هنية في موسكو.

وقالت: "في 2 مارس/آذار، سوف يستقبل وزير الخارجية الروسية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في موسكو، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع القادم وبشكل جوهري سبل استعادة الوحدة الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك النظر في آفاق التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليا".

والتقى اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، وبحث معه العلاقات الروسية - الفلسطينية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط.

وخلال لقاء الشيخ لافرورف، أكد الجانب الروسي على "أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية استنادا للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".