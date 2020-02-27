مصطفى البرغوثي: نرحب برفض 50 وزير خارجية و رئيساً أوروبياً سابقاً لصفقة القرن ولوصفها بنظام فصل عنصري

رام الله- وطن: رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ببيان وصل وطن، بقرار خمسين وزير خارجية و رئيساً أوروبياً سابقاً رفض "صفقة القرن" و ما تتضمنه من خرق للقوانين الدولية، و ما تخلقه من نظام فصل عنصري.

كما رحب البرغوثي بمطالبة البيان للحكومات الأوروبية و المجتمع الدولي برفض هذه الخطة التدميرية و اتخاذ خطوات لردع إسرائيل عن تنفيذ عمليات ضم للأراضى المحتلة.

و قال البرغوثي: اننا نفهم هذا البيان على انه دعوة لفرض العقوبات على إسرائيل لردعها عن تنفيذ "صفقة القرن" وضم وتهويد الأراضي المحتلة.

وأكد البرغوثي أن نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي قائم على الأرض ولذلك يجب على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكرامة وحقوق الإنسان ويدعو للسلام أن يباشر فورا بفرض العقوبات والمقاطعة على نظام الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي.