محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بقضايا بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

وطن: أدانت محكمة جرائم الفساد، اليوم الخميس 27 شباط 2020، متهمين اثنين بتهم اساءة الائتمان والتزوير، وأصدرت بحقهم حكما بالحبس لمدة عام، مع رد المتحصلات الجرمية، وذلك استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا.

حيث أصدرت المحكمة برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد الأستاذ سفيان ابو زهيرة، حكما بالحبس لمدة عام بحق المتهمين (س، م) و (خ، م) عن التهم المسندة إليهم المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادة 271 بدلالة المادة 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادة 422 و 423، على ان تحسب لكل واحد من المدانين المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى.

وألزمت المحكمة المتهمين برد المتحصلات الجرمية والبالغة (130988) شيقل ومبلغ (21658) دولار أمريكي بحق المدانة (س، م)، ومبلغ (15153) شيقل ومبلغ (1750دولار) أمريكي متعلقة بالمدان الثاني (خ، م)، مع إلزامهم بدفع نفقات المحكمة البالغة خمسمائة دينار أردني لكل واحد منهما.