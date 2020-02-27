أردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب

وطن: قُتل ثلاثة جنود أتراك في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث تتواجه القوات التركية وقوات الجيش العربي السوري.

وأعلن إردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "لدينا ثلاثة شهداء".

وقبلها بوقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين بجروح جراء ضربة جوية في محافظة إدلب.

وبمقتل الجنود الذي أعلن عنهم الخميس، يرتفع إلى 20 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا هذا الشهر في إدلب التي تشهد مواجهات عنيفة.

وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل الميلشيات الجهادية، ما أثار أزمة مع أنقرة التي تنشر قوات في المنطقة.

وتمكن الحيش العربي السوري وحليفته روسيا من السيطرة في الأسابيع الأخيرة على مدن وبلدات عدة في إدلب.

وأثارت العملية أيضاً توتراً بين روسيا، الحليف الرئيسي للجيش العربي السوري، وتركيا التي تدعم العديد من المجموعات المعارضة في المنطقة.