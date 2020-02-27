الاحتلال يقرر إنشاء أكبر "منطقة صناعية" استيطانية شمال الضفة

وطن: قررت لجنة التخطيط والبناء، التابعة للإدارة المدنية للاحتلال، يوم الخميس، الموافقة على إنشاء أكبر منطقة صناعية استيطانية في شمال الضفة الغربية.

وأوضحت القناة 7 العبرية، أن المنطقة ستكون مخصصة للصناعات التكنولوجية، حيث ستقام قرب مستوطنة شمرون شمال الضفة.

وذكرت أن المنطقة الصناعية ستُبنى على مساحة حوالي 3000 دونم وستربط بين الشمال بالجنوب، وستكون في منطقة مرغوب بها بسبب قربها من تل أبيب ووسط البلاد وسهولة ربطها بالموانئ البحرية عبر الطريق 5 السريع، حيث من القرر إنشاء محطة قطار بجانبها.