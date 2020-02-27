بالفيديو والصور.. بي بي سي تطلق الفيلم الوثائقي "فخر فلسطين"

وطن: أطلقت بي بي سي نيوز عربي مساء أمس الثلاثاء، الفيلم الوثائقي "فخر فلسطين" في مواجهة أهم معركة لفنون القتال المختلطة في حياة الشاب الفلسطيني عبد الكريم سلوادي.

ويتحدث موضوع الفيلم الوثائقي عن فنون القتال المختلطة في الشرق الأوسط، حيث تناول شخصية الشاب الفلسطيني عبد الكريم سلوادي، الملقب بـ "فخر فلسطين"، والذي أصبح بطلاً عالمياً في فنون القتال المختلطة في عام 2018، فيما يواجه الآن أهم معركة في حياته حتى يحافظ على حزامه في مسقط رأسه عمان الأردن.

وكان سلوادي، أول مقاتل فلسطيني في فنون القتال المختلطة يفوز بلقب بطولة الوزن الخفيف، وهو الآن في مهمة للدفاع عنه، من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمان- الأردن.

كما وأصبح سلوادي، واحدًا من أوائل اللاعبين الفلسطينيين الحائزين على لقب بطولة الوزن الخفيف في عام 2018.

وتتمثل مهمة البطل سلوادي الآن، في الدفاع عن اللقب، لكن من أجل القيام بذلك، يجب عليه مواجهة منافس قوي من البرازيل.

على مدار شهرين من الاستعداد لهذه المباراة، تابع فريق إعداد الفيلم في بي بي سي، الشاب سلوادي في معسكرات التدريب المكثفة في تكساس، ثم سافر معه مرة أخرى إلى الشرق الأوسط، حيث التقى مع أسرته قبل التنافس في واحدة من أكثر المعارك تحديا في حياته المهنية.

في مقابلة خاصة مع مات كاسل مخرج الفيلم الوثائقي "فخر فلسطين"، قال فيها إن فريق العمل واجه عدة صعوبات خلال إعداد الفيلم، تمثلت بالحد دون الوقوف في وجه التحضير أو مضايقته ومضايقة المصارعين الآخرين.

وأَضاف كاسل: "‏لقد رافقنا المصارع لمدة شهرين وصورنا معه كل التدريبات والمسابقات التي خاضها".

وتابع كاسل، على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا، واستمرار العمل لمدة شهرين، لكن في النهاية كانت تجربة ناجحة واستطعنا من خلالها متابعة رحلة نجاح المصارع عبد الكريم.

وسط هذا الصراع المفتوح في الساحة الدولية والتحديات التي تعصف بالقضة الفلسطينية، يقف المصارع الفلسطيني عبد الكريم سلوادي شامخا حاملاً قضية فلسطين في قلبه وعلمها فوق رأسه ليجعله مرفرفاً في مواجهة أهم معركة لفنون القتال المختلطة في الشرق الأوسط .

حظي الشاب عبد الكريم باهتمام بي بي سي نيوز عربي، حيث جسدت بطولاته من خلال الفيلم الوثائقي الذي أعدته، رغم الصعوبات التي واجهها فريق العمل، لتنقل رسالة وبطولة المصارع للعالم أجمع.

تميز الفيلم الوثائقي "فخر فلسطين" باحترافية عالية في الإعداد والإنتاج، بعد جهود متوالية استغرقت شهرين، ليتم إنتاجه بعد ذلك حاملاً اسم فلسطين وبطولات الفلسطينيين رغم أوضاعهم السياسية التي يعيشونها، في رسالة منهم للعالم أن المواهب الفلسطينية والإبداعات لن تقتلها أي حروب أو احتلال.