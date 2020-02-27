بينيت يوقع قرارا بالاستيلاء على 4 مليون دولار بحجة أنها محولة من إيران لحماس

وطن: وقع وزير جيش الاحتلال الاحتلال نفتالي بينيت، يوم الخميس، قرارًا بالاستيلاء على مبلغ 4 مليون دولار بزعم أنها محولة من إيران إلى حركة حماس في غزة.

وزعم بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك الأموال حولت عبر مكتب صرافة وتقرر الاستيلاء عليها(..) مشيرًا إلى أنها أموالاً منقولة من الحكومة الإيرانية.

بحجة أن تلك الأموال المحولة لحماس في غزة تهدف لتطوير البنية التحتية للحركة، ولتصنيع الأسلحة والصواريخ ودفع رواتب عناصر الحركة.

زاعماً أن دولة الاحتلال ستواصل محاربة "الإرهاب" ومواجهة "الاخطبوط الإيراني" الذي يغذي أذرعه في المنطقة. بحسب قوله.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات صارمة منذ سنوات على الحوالات المالية في الأراضي الفلسطينية.