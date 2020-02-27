شهيد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في القنطيرة السورية

وطن: استشهد شاب، اليوم الخميس، باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار متوسط الشدة قرب تل الحمرية بريف القنيطرة الشمالي، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي، ليتضح لاحقا أن طائرة إسرائيلية استهدفت شابا، ما أسفر عن استشهاده.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا للغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا لصالح الجيش السوري.

(روسيا اليوم)