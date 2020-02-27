الاحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر كانون ثاني المنصرم

وطن: قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة مع شهر كانون أول 2019، وبلغ الرقم القياسي العام 97.93 خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بـ98.32 خلال شهر كانون أول 2019.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.47%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 97.84 خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بـ98.30 خلال شهر كانون أول 2019.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.27%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.71 خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بـ 98.44 خلال شهر كانون أول 2019.

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية:

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.11%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 4.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.79%.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 3.33%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 3.20%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.04%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.84%، رغم ارتفاع أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.12%.

فيما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.