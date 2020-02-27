الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق أمين سر فتح في أريحا نائل أبو العسل

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت أمراً بالإعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير نائل جهاد أبو العسل أمين سر حركة "فتح" في أقليم أريحا والأغوار، حيث يقبع أبو العسل حالياً بمعتقل "عوفر".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو العسل قبل ثلاثة أيام، بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر.

واستنكرت الهيئة عمليات الاعتقال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وإصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بحق المئات منهم ، لافتة بأنه بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 450 معتقل غالبيتهم يقبعون بسجني (عوفر والنقب).