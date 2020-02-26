مقتل جنديين تركيين في غارة جوية بسوريا

وطن: قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.

وأضافت الدفاع أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها، مؤكدة أنها قواتها استهدفت على الفور أهدافا للقوات السورية في المنطقة.

وأشارت الوزارة في بيان على "تويتر"، إلى أن العملية العسكرية ضد الأهداف السورية مستمرة.

وتابعت الدفاع التركية قائلة "إن الجيش التركي تمكن من تحييد وإصابة 114 عنصرا من القوات الحكومية السورية، والسيطرة على 3 دبابات، وتدمير عدد من الآليات من بينها دبابات وقاذفات صواريخ تابعة للجيش".