نقابه الاطباء تهدد الحكومه برد غير مسبوق في حال تم التعرض لمنتسبيها

رام الله - وطن: هددت نقابة الاطباء مساء اليوم الاربعاء الحكومة برد غير مسبوق في حال تم التعرض لمنتسبيها.

وقالت نقابة الاطباء في بيان وصل وطن نسخة عنه ان المساس بأي من منتسبيها على خلفية الفعاليات الاحتجاجية التي ستقوم بتنظيمها، سيترتب عليه ردا غير مسبوق من قبلها.

وأعلنت النقابة في بيانها عن تعليق العمل في القطاع الصحي الحكومي، يوم غد الخميس، مهددة في الوقت ذاته بالاستنكاف عن العمل، بسبب تجاهل الحكومة دعوتها إلى الحوار.

وقالت النقابة، إن الحكومة أعلنت عن تكليف لجنة للحوار معها حول مطالبها، مضيفة أن هذه اللجنة لم تتواصل معها، وبقيت تصريحات وزير العمل والحكومة "مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للحقيقة بصلة".

وارفقت النقابة في بيانها بجدول فعالياتها الاحتجاجية ليوم غد الخميس والتي جاءت كما يلي:

- المستشفيات: تعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا مع بقاء المناوبين.

- مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس: يوم عمل طبيعي، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا.

مراكز الرعاية الصحية: يوم عمل طبيعي، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا.

وكانت المحكمة العليا قد قررت اليوم وقف إضراب الأطباء، بينما أكد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة لـوطن، إلتزام النقابة بالقرار، لكنها سنتخذ إجراءات جديدة.

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