ألمانيا تنتقد خطط بناء مستوطنات في القدس

وطن: طالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بالتخلي عن خططها لبناء 3500 مستوطنة جديدة في القدس الشرقية.

وأعلنت الخارجية الألمانية، الأربعاء، أن "الحكومة قلقة للغاية من الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية اعتزامها المضي قدماً في بناء مستوطنات في منطقة إي 1 المهمة استراتيجياً".

وأضافت أن بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي في هذه المنطقة ومن شأنه أن يعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ما يزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية متماسكة وقادرة على الحياة في إطار حل الدولتين.

وكان رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعلن الثلاثاء، أنه اتخذ خطوات لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قبل نحو أسبوع من الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل.