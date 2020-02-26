"فتح" تدعو نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين إلى تعليق خطواتهم النقابية

وطن: دعت مفوضية التعبئة والتنظيم الأقاليم الشمالية لحركة "فتح" نقابات الأطباء، والمهندسين، والمعلمين، إلى تعليق الخطوات النقابية لحاجة شعبنا إلى الجميع في الظروف الحالية التي تستوجب التوحد في مواجهة كافة المخاطر التي تحدق بنا في هذه المرحلة.

وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن الوطن يحتاجنا جميعا ولا صوت يعلو على الحياة الكريمة إلا صوت الوطن.

وأضافت أن شعبنا ينتظر أن يصبح القطاع الصحي الفلسطيني الأفضل والنموذجي والأكثر جاهزية لمواجهة كافة الاحتمالات وآخرها الكورونا، كما أننا بحاجة إلى نظام تعليمي ينصف فيه المعلم والمتعلم كي نستعيد صدارة المشهد التعليمي في العالم.