تعقيم معبر الكرامة للوقاية من فيروس كورونا

وطن: نفذت "شركة مطر العالمية لخدمات التعقيم و مكافحة العدوى"، اليوم الاربعاء، عملية تعقيم شاملة لمرافق الادارة العامة للمعابر والحدود، “معبر الكرامة”.

وشمل التعقيم قاعات القادمين، والمغادرين، وشبابيك بيع ضريبة المغادرة وتذاكر الحافلات، وقاعات كبار الزوار، ومرافق مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، بالاضافة الى كافة مكاتب الموظفين العاملين على المعبر.

وتأتي هذه الجهود والاجراءات في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية وبتعليمات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية، وبالتنسيق بين وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية للوقاية الاستباقية من المرض الذي اصبح وباءً عالميا.

وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بيانا في وقت سابق من هذا اليوم، تمنع فيه مواطنين 8 دول اسيوية من ضمنها الصين من دخول اراضي الوطن، ووضع المواطنين الفلسطينين العائدين من 15 دولة حول العالم تحت الحجر الصحي.