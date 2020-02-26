قادة الاحتلال يواصلون تهديدهم بشن عدوان "مختلف" عن السابق على غزة قريبا

رام الله - وطن: جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديده بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقال نتنياهو - كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - إنه لا مناص من شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، تكون مغايرة تمامًا مما شهدناه حتى الآن.

وتابع "إن الضربة التي ستسددها إسرائيل، إذا اقتضت الضرورة، لحركة حماس وغيرها من المنظمات، ستكون قاسية أكثر من تصفية قادتها في أسرتهم مثلما جرى قبل عدة أشهر".

من جانبه قال وزير الحرب ، نفتالي بينت انه ورئيس الوزراء نتنياهو اعدا خطة للهجوم على قطاع غزة.

وأضاف في حديث اذاعي: "لقد صرّحت أنا ورئيس الوزراء بوضوح، أننا أعددنا خطة معركة مختلفة للغاية، وسنعمل عليها قريبًا، ولن يكون هناك أي مانع لها، الهدف هو إعادة الهدوء التام".

وتابع وزير الجيش : "المعركة ستكون مختلفة والطريقة مختلفة، لأن الوضع في الجنوب لا يُطاق منذ 20 عامًا ونريد إصلاحه- إنها مسؤوليتنا كحكومة والهدف هو استعادة السلام والهدوء الحقيق الحقيقي والسلام الكامل."

وقال في تصريحات نقلتها، وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا مسرور للغاية؛ لأننا قمنا بالرد على إطلاق الصواريخ علينا من خلال الاغتيال في دمشق".

من جهتها نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين امنيين قولهم ان الجيش والمؤسسة الامنية تشعر بالمهانة مما حصل في المعركة الاخيرة مع الجهاد الذي قرر بداية المعركة ونهايتها مع تحذيرات شديدة اللهجة لاسرائيل نقلها الوسيط المصري من تنفيذ اي اعتداءات اخرى في غزة وخارجها ضد التنظيم.

وقالت المصادر ان تل ابيب كانت تخشى ان تتصاعد الاوضاع مع غزة وتمتد الى فترة الانتخابات مشيرة الى ان استمرار التصعيد كان يعتبر تدخلا في الانتخابات الاسرائيلية ونتائجها القادمة باظهار نتنياهو بانه غير مؤهل للحفاظ على امن اسرائيل.