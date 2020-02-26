طمرة: تظاهرة احتجاجية ضد نتنياهو والليكود

وطن: نظمت اللجنة الشعبية في طمرة واللجنة الشعبية في كابول، داخل أراضي العام 48، اليوم الأربعاء، تظاهرة ضد حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع انتخابي للحزب.

ورفعت في التظاهرة شعارات منددة بنتنياهو وحزبه وممارساته العنصرية والمعادية للعرب والفلسطينيين.

وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح، إن "التظاهرة ضد زيارة المحرض الأول على جموع أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، نتنياهو الذي سن القوانين العنصرية ووقف على رأس الممارسات العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو المحفز والمحرك للسياسات العنصرية من هدم بيوت وشن الحروب على أبناء شعبنا وفرض الحصار على أهلنا في غزة".

وأضاف: "نحن هنا لنقول له غير مرحب بك في بلداتنا العربية، هذه بلداتنا وهذا شعبنا لا يمكن أن نسمح لك بأن تستخف بمجتمعنا وأبناء شعبنا في كل مكان".