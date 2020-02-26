نقابة الأطباء تقرر إجراءات احتجاجية جديدة وتهدد بالاستنكاف عن العمل

وطن: قررت نقابة الأطباء تعليق العمل في القطاع الصحي الحكومي، يوم غد، مهددة في الوقت ذاته بالاستنكاف عن العمل، بسبب تجاهل الحكومة دعوتها إلى الحوار.

وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم، إن الحكومة أعلنت عن تكليف لجنة للحوار معها حول مطالبها، مضيفة أن هذه اللجنة لم تتواصل معها، وبقيت تصريحات وزير العمل والحكومة "مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للحقيقة بصلة".

وحذرت نقابة الأطباء من المساس بأي من منتسبيها على خلفية الفعاليات النقابية، مهددة "برد غير مسبوق" في حال حدث ذلك.

ووفق بين النقابة، فإن دوام الأطباء سيكون يوم غد وفق النظام التالي:

- المستشفيات: تعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا مع بقاء المناوبين.

- مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس: يوم عمل طبيعي، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا.

مراكز الرعاية الصحية: يوم عمل طبيعي، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا.

يشار إلى أن المحكمة العليا قررت، اليوم، وقف إضراب الأطباء، بينما أكد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة لـوطن، إلتزام النقابة بالقرار، لكنها سنتخذ إجراءات جديدة. للإطلاع على مزيد من تفاصيل ذلك، اضغط هنا

فيما يلي بيان النقابة: