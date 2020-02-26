وزير التعليم د. عورتاني يستجيب لصرخة آسيا عبر وطن بالعودة إلى مقاعد الدراسة

وطن- وفاء عاروري: بعد ساعات قليلة من نشر قصتها عبر وطن، استجاب وزير التربية والتعليم، د. مروان عورتاني لصرخة الطالبة آسيا مليحات “19 عاما"، بالعودة إلى مقاعد الدراسة، بعد أن تركتها قسرا قبل عامين، نتيجة مرض عضال.

وأكدت مليحات أن وزير التعليم اتصل بها شخصيا، مؤكدا استجابته لصرختها التي أطلقتها عبر وطن لتقديم امتحان الثانوية العامة، مشيرة الى ان وزير التربية والتعليم دعاها الى اللقاء به في مكتبه الاسبوع المقبل.

وكانت آسيا ناشدت وزير التربية والتعليم عبر وطن، من أجل قبول انضمامها لامتحان الثانوية العامة، كدراسة خاصة، بعد أن رفضت مديرية تربية وتعليم أريحا تسجيلها بسبب صغر عمرها، حيث يقل عمرها عن عمر القبول للدراسة الخاصة، 3 شهور فقط.

وتعيش آسيا في تجمع بدوي مهمش في منطقة المعرجات قرب أريحا، والتي تتعرض لاقتحامات وتهديدات متواصلة من الاحتلال من أجل إجبار بدوها على الرحيل منها.

وكانت آسيا قد اتخذت قرارا بالعودة إلى الدراسة، وباشرت الاستعداد لامتحان الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي الحالي، حيث تحلم بأن تصبح صحفية تنقل جرائم الاحتلال بحق المناطق البدوية المهمشة.

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