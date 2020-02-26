هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس تطلقان مسابقة أفضل بحث طلابي في مكافحة الفساد

وطن: أطلقت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس، مسابقة لأفضل مشاريع تخرج طلابية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020.

وتندرج هذه المسابقة ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وتهدف المسابقة إلى إشراك الطلبة في جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة والشفافية، وتشجيع الطلبة على اعداد مشاريع وابحاث تخرج في قضايا ذات صلة بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية وحقوق الانسان.

ومن المقرر أن تخضع جميع أبحاث التخرج المرشحة للتنافس لتقييم لجنة علمية متخصصة لهذا الغرض، حيث سيتم منح الطلبة الفائزين مكافآت مالية بواقع 500$ للفائز الأول، 400$ للفائز الثاني، 300$ للفائز الثالث.

وسيحصل كافة الطلبة المشاركون في المسابقة على شهادات تقدير وعرفان لجهودهم في البحث العلمي.

ويُشترط على المتسابق أن يكون طالبا ملتحقا في كلية الحقوق في جامعة القدس، وأن يرتبط بحثه بقضايا ذات صلة بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية وحقوق الانسان، وأن يُشارك الطالب/ة في اللقاءات التعريفية التي ستنظمها الجامعة بالشراكة مع الهيئة بهدف التعريف بقضايا المسابقة.

علماً بأن اخر موعد لتقديم الأبحاث هو 1 نيسان 2020، على أن لا تقل عدد صفحات بحث التخرج بصيغته النهائية عن 20 صفحة، وعلى الراغبين بالاشتراك إرسال نسخة "وورد / word" من البحث الى رئيس لجنة التقييم الدكتور/ جهاد الكسواني على البريد الالكتروني http://[email protected]