جمعية الفنادق الفلسطينية تناشد نقابة الأطباء بتعليق إضرابها

وطن: ناشدت جمعية الفنادق الفلسطينية، نقابة الأطباء، بتعليق إضرابها في هذه المرحلة الدقيقة التي يتم فيها التحذير من تفشي كورونا، وعدم تركنا لوحدنا في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد كافة شرائح مجتمعنا. "مع تأكيدنا الكامل ودعمنا لكم في مطالبكم المشروعة".

وقالت الجمعية في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، "اننا في جمعية الفنادق العربية نحيي صمود القطاع الطبي ووقوفه دوما في خط الدفاع الاول حفاظا على شعبنا ومقدراته ، وان حالنا كحال كل فلسطيني حريص على مصلحة هذا الوطن".

وأضاف بيان الجمعية: ننظر بعين الحذر والاهتمام الكبيرين للتحذيرات العالمية من تفشي فايروس كورونا في عدة دول حول العالم، فكما يهمنا أن نقدم فلسطين سياحيا بأجمل صورة أمام العالم، رغم خسارتنا الفادحة بسبب هذا الوباء العالمي . إلا اننا كما عهدتمونا نضع أمننا القومي الصحي فوق كل اعتبار، وقد بذلنا خلال الفترة الاخيرة جهودا كبيرة بالتواصل مع كافة الجهات الرسمية للوصول الى خطة واضحة للتعامل مع الوفود السياحية الوافدة الى فلسطين والتزمنا بكافة التعليمات الصادرة، لكن ومع حقيقة أن حالة كهذه تتطلب تكاتف الكل الفلسطيني بكافة قطاعاته. فإننا نؤكد أن أي قصور في اي جانب قد يحمل مخاطر كبيرة قد لاتحمد عقباها ولن يستطع احد تبريرها لا قدر الله.

وتابع البيان: لقد لاحظنا مؤخرا أن الاجراءات الطبية الوقائية للسياح الوافدين الى فلسطين قد اصطدمت بحالة الاضراب التي تعيشها مؤسساتنا الصحية الحكومية بقرار من نقابة الاطباء ، الذي خلق بدوره حالة من التوتر داخل قطاع الفنادق خصوصا والمتاجر السياحية عموما، وبالتحديد في مهد المسيح بيت لحم، حيث إن عدم تقديم هذه الخدمة الطبية في مواقع تجمع الوفود السياحية قد تكون له عواقب سيئة لا قدر الله، وبناء على ما سبق فاننا في جمعية الفنادق ندعوا الاطباء الى أن يضعوا المصلحة الوطنية اليوم فوق كل اعتبار وأن يغلبوها على أي مطالب محقة لهم، مع قناعتنا بأنهم اصحاب مسؤولية وطنية كبيرة.

وأوضح البيان: نظراً للعلاقة الاستراتيجية بين قطاع الفندقة والقطاع الطبي نناشدكم تعليق الاضراب في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم تركنا لوحدنا في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد كافة شرائح مجتمعنا. مع تأكيدنا الكامل ودعمنا لكم في مطالبكم المشروعة.