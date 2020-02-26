"الصحة" تمنع دخول مواطني 9 دول بسبب كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، منع دخول مواطني تسع دول على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الممنوعين من دخول فلسطين هم السياح والزوار القادمين من (الصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان).

كما أعلن البيان تطبيق الحجر الصحي على الفلسطينيين والزائرين القادمين من 15 دولة تم الإعلان عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا فيها على أن يستمر الحجر لمدة 14 يوما بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

وأكد البيان خلو الأراضي الفلسطينية من أي إصابة بالفيروس حتى اليوم، مشيراً إلى إجراء 83 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها منذ 20 من الشهر الماضي وجميعها سلبية.

وأعلنت الحكومة قبل يومين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تفشي فيروس كورونا، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من تفشيه.