بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: سمحت شرطة الاحتلال، صباح الأربعاء، لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وتأمين اقتحامات المستوطنين وجولاتهم بالأقصى.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 203 مستوطنين من بينهم 107 من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة.

في سياق متصل، اقتحم 18 عنصرًا من مخابرات الاحتلال صباح اليوم المسجد الأقصى، وتجولوا في ساحاته.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة عند أبواب الأقصى وداخل باحاته.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتلة للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عن البوابات.