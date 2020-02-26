محكمة الصلح في رام الله تصدر حكماً ببراءة رئيسي بلدية رام الله وبلدية البيرة

رام الله- وطن: أصدرت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأربعاء، قرارًا ببراءة رئيسي بلدية رام الله والبيرة، موسى حديد وعزام إسماعيل، من التهم التي وجهت لهما سابقاً، والمتعلقة بترخيص بعض الحرف، وعلى وجه التحديد مكاتب تعليم قيادة السيارات.

حيث جاء القرار، بعد أن قضت المحكمة الدستورية، بقانونية الخطوات التي اتبعتها البلدية، والتي أجازت للهيئات المحلية الترخيص وفق الأنظمة التي صدرت، وأية أنظمة كانت سارية ولم تتعارض مع النظام المصادق عليه.