مرشح الرئاسة الأميركية ساندرز: نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

وطن: في تصريحات مفاجئة للمرشح الأمريكي للرئاسة السناتور بيرني ساندرز الذي تعهد بالتفكير عند انتخابه رئيساً في إعادة السفارة الأمريكية، من القدس إلى تل أبيب، كما ووصف السناتور ساندرز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعنصري، ووعد بحماية أمن "إسرائيل"، دون تجاهل مطالب الفلسطينيين.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح يوم الأربعاء أضاف السناتور ساندرز في تصريحاته قائلاً:" أنا فخور باليهودية، لقد عشت في إسرائيل لعدة أشهر، سياساتنا يجب أن تضمن أمن إسرائيل واستقلالها مع مراعاة احتياجات الشعب الفلسطيني"

وكان السيناتور الأميركي اليهودي بيرني ساندرز، قد أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك".

وقال ساندرز في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، ليلة الأحد-الإثنين الماضية، إنه قرر عدم حضور المؤتمر، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، لأنه "يوفر منصة للقادة الذين يعبرّون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

وأضاف: "للإسرائيليين الحق في العيش بسلام وأمن، وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين أيضا"، مؤكداً أنه "في حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، فسوف يدعم كلاً من حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيبذل قصارى جهده لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط".

ويعقد مؤتمر "أيباك" في 1-4 آذار/مارسر المقبل، ويوصف المؤتمر بأنه أكبر تجمع لداعمي دولة الاحتلال داخل الولايات المتحدة.