القطري محمد العمادي يلتقي بجنرال رفيع المستوى في جيش الاحتلال

وطن: التقى المبعوث القطري محمد العمادي، أمس الثلاثاء، بالجنرال الإسرائيلي كميل أبو ركن، منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي للدوحة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وتلعب قطر دور الوساطة بين دولة الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد بادر أبو ركن إلى هذا الاجتماع الثلاثي، الذي ناقش جولة التصعيد الأخيرة بين الاحتلال والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وسبل إعادة الهدوء إلى جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت الإذاعة العبرية الثلاثاء، بأن حماس قد بعثت برسالة إلى إسرائيل بواسطة الوسطاء، تطالب فيها إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على حركة المرور في معبري "بيت حانون" للمسافرين، و"كرم أبو سالم" للبضائع بين القطاع وإسرائيل، وأيضا إزالة القيود المفروضة على مساحة الصيد، التي يبلغ طولها 15 ميلًا وأغلقها الاحتلال تماما. كما تطالب حماس إسرائيل، بالسماح لآلاف التجار والعمال من غزة، بالعودة إلى العمل في دولة الاحتلال.