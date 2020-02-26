"هآرتس": مقربون من نتنياهو يتجسسون على غانتس

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استعانوا بخدمات شركة الاستخبارات التجارية الخاصة CGI Group" "لجمع "معلومات محرجة من شأنها أن تورط" رئيس قائمة "أزرق ابيض" بيني غانتس.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن العلاقة التجارية تشكلت بين شركة التجسس الخاصة وهيئة تابعة لحزب الليكود، حيث استأجرت خدمات شركة التجسس وتولّت دفع تكاليف الخدمات، مؤكدةً أن الشخص الذي لعب دور الوسيط بين الهيئة الحزبية في الليكود والشركة الاستخباراتية الخاصة، هو "أحد الأشخاص المقربين للغاية من عائلة نتنياهو"، مشيرةً إلى أن قيمة الصفقة تقدّر بمئات آلاف الشواقل.