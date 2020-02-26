الاحتلال يعتقل الشاب شادي حساسنة من بيت لحم ووالد الشهيد مصعب التميمي من رام الله

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، شابا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل شادي علي محمد حساسنه (34 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلين في مخيم عايده شمال بيت لحم وفتشتها تعود للمواطنين ياسين أبو سرور، والأسير المحرر مصطفى إبراهيم قنيص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، المواطن فراس التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن التميمي هو والد الشهيد مصعب التميمي، الذي ارتقى في كانون الثاني العام 2018.